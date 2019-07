Dialogue national / Affaire Pétro-Tim : Mohamed Ndiaye Rahma et les maires du département de Kaolack en déphasage avec les voix discordantes.

C'est un grand rassemblement qu'ils ont organisé ce Week-end à Kaolack. Le président du mouvement " Rahma" Mohamed Ndiaye, les maires du département et celle de la commune (Mariama Sarr), les responsables de partis politiques, les chefs religieux et coutumiers ont tous réussi le pari de la mobilisation. Ledit rassemblement a ainsi permis aux uns et aux autres d'apporter la réplique aux détracteurs ( opposants) sur l'affaire Pétro-Tim et d'éclairer la lanterne de l'opinion par rapport à l'organisation du dialogue national. Mohamed Ndiaye Rahma a pour sa part tiré sur l'opposition qui, dit-il, a toujours du mal à digérer les défaites subies face au président Macky Sall lors des dernières élections...