Dialogue du 28 Mai : Les trois pôles politiques se rencontrent demain.

La poursuite du dialogue politique demain, devrait consacrer la version définitive des termes de référence pour le dialogue national prévu le 20 Mai prochain.

En effet, selon une note de la Direction Générale des élections et conformément aux conclusions issues de la rencontre entre le Ministre de l'Intérieur et les partis politiques légalement constitués le 09 mai 2019, les plénipotentiaires désignés par les trois (03) pôles politiques : majorité, opposition et non alignés se retrouvent demain 16 mai 2019 à 09 heures à la salle de conférence de la Direction Générale des Élections à la Cité Police avenue Malick Sy.

La note de rappeler que chaque pôle sera représenté par cinq (05) plénipotentiaires et que les échanges porteront sur les modalités de travail du cadre de concertation sur le processus électoral. Pour rappel, l’opposition avait posé comme condition de la poursuite des concertations, la désignation d’une personnalité neutre chargée de l’organisation des élections. Une demande qui semblerait avoir l’approbation du ministre de l’Intérieur. On en saura davantage demain...