Dialogue dans un ajustement structurel de l'économie : Abdoul Mbaye dévoile « la stratégie du Macky Sall »

Le président de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT), est catégorique : "le dialogue national est un objectif de diversion. Et a un objectif d'occupation de la place politique pendant que l'ajustement structurel de l'économie se déroule dans le pays". Cependant, Abdoul Mbaye de préciser que " le problème ce n'est pas Famara Ibrahima Sagna, car il est une personnalité de grande qualité. Mais je juge le dialogue national par son initiateur".

Le leader de l'ACT alerte également sur l'ajustement structurel de l'économie. " L'année 2020 sera une année de tension économique et sociale : la dépense publique sera resserrée au détriment du fonctionnement de l'administration, de l'éducation et de la santé ", avertit l'ancien Premier ministre. Cependant, Abdoul Mbaye de souligner que devant cette situation, "pour éviter tout débordement face à la montée de la colère sociale, la soft dictature sera habile à restreindre les libertés, parfois en violant la constitution... "