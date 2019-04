Dialogue National / Pour l’intérêt supérieur du pays : La Coalition DIISSO invite l’opposition à répondre favorablement.

À travers son communiqué du Mercredi 28 Mars 2019, la conférence des leaders de la coalition DIISSO qui s’est réunie à la permanence du parti LDR/YESSAL, sous la présidence effective de son coordinateur, l’honorable député, Modou Diagne Fada, aux fins d’évaluer sa participation à l’élection présidentielle du 24 février 2019.



À cet effet, "la conférence des leaders se félicite de l’issue de cette élection qui donne au candidat Macky SALL la victoire et assure sa réélection dès le premier tour avec 2.555.426 voix soit, 58.26 % des suffrages valablement exprimés.



La conférence des leaders magnifie, la parfaite organisation du scrutin et la forte mobilisation des électeurs sénégalais avec un taux de participation de 66.23%.



En outre, évaluant l’apport des organisations membres de la coalition, la conférence des leaders apprécie vivement la forte mobilisation des militants de ses formations respectives partout à travers le pays et dans la diaspora lors de la campagne électorale comme au jour du scrutin.



Les leaders saluent l’apport sincère et loyal de la coalition DIISSO et se satisfont d’avoir largement atteint les objectifs fixés devant le président de la République.



Les leaders magnifient la clairvoyance et le leadership du Coordonnateur Modou Diagne Fada qui a su être un catalyseur dans la construction de cette large et belle majorité présidentielle



Les leaders félicitent l’ensemble des acteurs de cette éclatante victoire et saluent le compagnonnage fructueux avec tous les responsables et partis membres de la grande coalition pour la majorité présidentielle



La conférence des leaders approuve hautement l’appel au dialogue lancé par le chef de l’Etat nouvellement élu à l’occasion de son message après la publication des résultats définitifs le 05 mars 2019. La coalition DIISSOO souscrit entièrement à ce dialogue et l’encourage



Sous ce titre, la coalition instruit tous ses responsables à préparer des propositions constructives pour la consolidation de notre démocratie et de l’Etat de droit.



La conférence des leaders invite l’opposition, à répondre favorablement à l’appel du chef de l’Etat au nom de l'intérêt supérieur du pays.



Ainsi, la Coalition DIISSO réaffirme son ancrage dans la Grande Majorité Présidentielle pour relever tous les défis de développement et d’émergence du Sénégal."















Fait à Dakar le 31 Mars 2019











Ont signé :



1. PCDS



2. MOUVEMENT CILA BOK



3. LDR /YEESAL



4. JOKKO LIGUEY SENEGAL



5. MOUVEMENT MFA



6. GRAP



7. APE/DYSSO



8. UDES



9. DENTAL SENEGAL



10. FNP/SMS



11. VISA



12. FAR YOON WI