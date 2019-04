Dialogue National : Le conseil national du patronat répond positivement à l’appel

Le conseil national du patronat est partant pour participer au dialogue national auquel le Chef de l’État a convié les forces vives de la nation ; économiques, politiques et religieuses. Baïdy Agne et ses camarades l’ont fait comprendre ce matin lors de l’ouverture des « Assises de l’Entreprise ».

« L’invitation au Dialogue National faite par le Chef de l’État, le Parti de l’Entreprise l’a entendue. Dans la République, l’Entreprise est une force économique mais aussi un régulateur social. La prospérité économique, nous la voulons pour tous ceux qui aiment le Sénégal, y investissent et créent des emplois. Et la réponse du CNP est ce « Oui » pour prendre part à un Dialogue : Où les relations entre l‘État et son secteur privé sont bâties sur la confiance et la complicité, où l’émergence se construit avec sa famille d’entrepreneurs nationaux », a dit le Président du CNP.