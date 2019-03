Dialogue National / Cheikh Ngom : « Nous voulons traduire cet appel au dialogue national du Président Macky Sall en actes locaux à Thiès »

La cellule de communication du mouvement "Siggi Jotna" a fait face à la presse pour décliner sa nouvelle feuille de route suite à l'appel au dialogue national lancé par le Président Macky Sall. Ainsi, les membres de "Siggi Jotna" comptent mettre en place un Front Large Citoyen (FLC) qui va réunir les acteurs politiques et toutes les franges de la société thiessoise autour d'un seul et unique objectif : celui de l'émergence de la cité du rail.

D'après un des membres de la cellule de communication, Cheikh Ngom, " nous voulons traduire cet appel au dialogue national du Président, Macky Sall en actes locaux à Thiès. Cela signifie que nous devons gommer tous les processus de dissensions pour aller au consensus". Toutefois, il fera savoir que "le leadership du président du mouvement Siggi Jotna, Abdoulaye Dièye n'est plus à contester. Donc, c'est une nécessité pour les autorités étatiques de tenir compte du processus de recomposition de l'état-major politique local". Pour dire, selon lui, que le Président Macky Sall doit davantage accompagner leur leader, Abdoulaye Dièye...