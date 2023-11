Dialambéré (Kolda) : Mamadou Salif Sow, maire et président du parti ensemble pour le Sénégal / BBY, remet 31 400 parrains ...

Pour l'élection du candidat de BBY Amadou Ba, le maire de Dialambéré, Mamadou Salif Sow, n'a pas lésiné sur les moyens du parrainage. En effet, il vient de remettre 31.400 parrains au président du Conseil économique, social et environnemental Abdoulaye Daouda Diallo. Ainsi, il entend participer activement à l’élection de leur candidat à la présidentielle de février 2024. Dans la foulée, le maire de cette commune et DG de l’agence de sécurité de proximité (ASP) a fait basculer l’opposition dans les rangs de BBY par sa perspicacité.



À l’en croire, « nous avons remis un lot de 31.400 parrains pour notre candidat du Benno Amadou Ba au Président du Conseil économique social et environnemental Abdoulaye Daoudou Diallo. Et ensemble, nous travaillons pour une victoire d’Amadou Ba en 2024 au premier tour. »



Cette remise montre que le président du parti ensemble pour le Sénégal travaille utilement sur le terrain pour l’élection du candidat Amadou Ba à la magistrature suprême.