Diagna Ndiaye et Fatma Samoura désignés Personnalités Sportives de l’année (SPORT221)

Une cérémonie de remise de prix à des personnalités sportives aura lieu, le 17 janvier prochain, en marge du lancement officiel du site sportif SPORT221.COM. Il s'agit de ceux-là qui se sont distingués à travers des performances, des actes concrets et des résultats durant l’année 2017. "Au cours des différentes consultations, il a été mis sur pied un jury composé de journalistes, dirigeants, techniciens et observateurs du monde sportif. Les différentes concertations ont débouché sur les résultats suivants", lit-on dans le communiqué de SPORT221.



Le site a désigné le ministre des Sports Matar Bâ comme le Manager sportif de l’année. Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA et Mamadou Diagna Ndiaye, Président du Comité national olympique sportif sénégalais (CNOSS), membre du Comité international olympique (CIO) ont été désignés personnalités sportives de l’année. "Ces deux grandes personnalités représentent le Sénégal dans les plus hautes instances internationales sportives", nous rappelle la direction de SPORT221.



Les prix des meilleurs dirigeants sportifs de l’année ont été attribués à deux avocats du Barreau, notamment Me Augustin Senghor, Président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) et Me Babacar Ndiaye de la Fédération sénégalaise de basket-ball (Fsb).



Les prix pour les techniciens de l’année sont allés à Aliou Cissé, sélectionneur des Lions et Moustapha Gaye, ancien sélectionneur de l’équipe nationale féminine de Basket. Le prix du couple sportif de l’année a été décerné à Sadio Mané (Liverpool) et Astou Traoré (Argon Uni Girona). Le prix du sportif du Cœur est revenu à Gorgui Sy Dieng, pour ses actions sociales en direction de son pays.