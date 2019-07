Développement et promotion du lac Rose: Alioune SARR déroule son plan Marshall.

L'activité touristique occupe une place importante dans le PSE tel que défini par le chef de l'Etat, M. Macky SALL, qui en a fait un des leviers de la croissance de notre économie nationale. Ainsi, à la suite de sa visite du 1er juillet dernier, le ministre du tourisme et des transports Aériens, M. Alioune SARR, avait souhaité tenir un comité local de développement (CLD) pour échanger avec tous les acteurs sur les défis et les nombreuses opportunités de développement de la zone du lac Rose. Il nous faut un plan Marshall pour le Lac rose, avait-il dit. Selon, M. SARR " Le lac Rose reste parmi les destinations les plus populaires pour les touristes à la recherche du naturel dans notre pays. Il constitue un des produits phares du tourisme Sénégalais, par sa teinte originale et changeante de son eau et bien d'autres attraits. Le lac Rose est un joyaux qui devrait contribuer á l'essor du développement socioéconomique de la commune qui l'abrite, mais aussi notre pays." a-t-il dit. Pour permettre au Lac Rose de retrouver son lustre d'antan, le Ministre a insisté sur la mise en place d’endroit aménagé, en collaboration avec la SAPCO, l'ASPT et la DRT. Cet endroit dira le ministre sera un espace de citoyenneté environnemental, de partage, de culte et un espace d'accueil. Le ministre a saisi l'occasion pour inviter le maire á recruté parmi les jeunes diplômés de la localité pour en faire des guides professionnels. Par ailleurs, le MTTA a invité les autorités locales á réfléchir sur une journée de reboisement qui pourrait s'appeler "la semaine du filao" ou encore « Une ville verte autour du lac Rose ». Il a également invité les populations á être « les premiers sentinelles de la sécurité ». Ensemble mobilisons-nous pour le lac rose » a-t-il lancé. Apres le CLD, le ministre a inauguré les nouveaux locaux du commissariat spécial du tourisme du lac Rose.