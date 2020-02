Développement économique de la Casamance : Le collectif des députés de la Casamance naturelle mis en place, engage le combat

En conférence de presse ce week-end, les parlementaires majoritaires issus de la zone sud ont décidé d'unir leurs forces pour engager les défis du développement économique, sociale et politique de la région. C'est dans cette perspective que s'est mis en place le collectif des députés de la Casamance naturelle. Son coordinateur, le député Sané Kandé souligne que "l'objectif de ce collectif, c'est de relever les défis que nous avons en commun, notamment le désenclavement de la zone sud, qui commence à se concrétiser avec les projets engagés par le chef de l'État Macky Sall dans cette partie du pays". En plus de ces défis de développement économique, le collectif entend également prendre sont bâton de pèlerin pour le retour de la paix définitive en Casamance. "Ce collectif sera une tribune pour discuter des questions du développement économique de la Casamance naturelle, qui engagera toutes les discussions pour le retour de la paix définitive en Casamance", rapporte Aimé Assine, le chargé de la communication du collectif. Qui regrette que, "la Casamance a été miné pendant 38 ans par la rébellion qui a vu ses fils divisés en plusieurs parties." Pour ce faire, "Le collectif va rencontrer et discuter avec l'ensemble des acteurs, notamment les autorités administratives locales tout comme nationales, pour un retour définitif de la paix en Casamance ", conclut le député Aimé Assine.