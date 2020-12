Développement du secteur privé : L'Allemagne décaisse 116,7 milliards de francs Cfa (178 Millions d´euros) au Sénégal en 2020

Pour promouvoir le développement du secteur privé et la création de l’emploi des jeunes, la République fédérale d’Allemagne a décaissé la somme de 116,7 milliards FCFA (178 Millions d´euros) au Sénégal en 2020. Ceci, dans le cadre des négociations intergouvernementales annuelles sur la politique de développement entre le Sénégal et l’Allemagne.



Cette initiative n’est pas une première, d’après le document lu par Dakaractu, car elle vient après que le Sénégal a bénéficié en septembre 2020 d'un don de 66 milliards de FCFA, (100 millions d'euros) de l’Allemagne, en soutien au Programme de Résilience économique et sociale (PRES),



Pour l´ambassadeur M. Stephan Röken, le Sénégal est un partenaire privilégié de l'Allemagne. Les relations entre les deux pays se sont considérablement intensifiées en 2020. « Les engagements dans le cadre du Partenariat pour encourager les réformes ont été élargis et l'apport financier de l'Allemagne pour contribuer à amoindrir les impacts économiques de la COVID19 a été considérable. La priorité est la préservation et la création d'emplois pour la jeunesse sénégalaise », a-t-il déclaré.



Selon la même source, l'Allemagne s'engage à soutenir le Sénégal dans la création d'emplois, l'amélioration des offres de financement, la promotion de la formalisation des entreprises du secteur informel et l'amélioration de la qualification de la main-d'œuvre. L'objectif est d'encourager les réformes structurelles pour promouvoir l’investissement privé, en vue d’un développement durable et inclusif de l’économie du Sénégal.