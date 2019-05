Développement du Tourisme : « La DER va accompagner de jeunes start-up qui auront à développer des produits pour le compte du Ministère du tourisme » (Pape A. Sarr, DG)

Le MTTA, M. Alioune Sarr a eu ce 28 Mai une rencontre de prise de contact avec des Start-up Sénégalaises proposant des solutions digitales autour du Tourisme en présence du DG de la DER, M. Pape Amadou Sarr. L'objectif est de développer une offre touristique digitalisée au niveau des standards internationaux afin d'augmenter l’attractivité et la visibilité du Sénégal et d'améliorer l’expérience des visiteurs. Pour ce faire, le Ministre pourra compter sur la Délégation à l'entrepreneuriat rapide des Jeunes et des Femmes, qui " va accompagner ces jeunes Start-up qui auront à développer des produits pour le compte du Ministère du tourisme", a dit M. Sarr...