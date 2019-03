Développement du E-commerce et des services au Sénégal : les acteurs élaborent des plans d’actions

La pratique du commerce électronique et des services demeurent incontournable pour la compétitivité des entreprises. Les acteurs économiques qui procédaient à la cérémonie de clôture des consultations régionales se sont penchés sur les enjeux relatifs au commerce électronique pour un pays comme le Sénégal, les contraintes dans son développement, ainsi qu'à l'élaboration de stratégies dans ces secteurs économiques. Ainsi, le projet de l'intégration du commerce électronique s'articule autour de deux points : la formulation de la mise en oeuvre d'une stratégie de développement et de promotion des exportations de services (composante 1) et d'une stratégie de développement du commerce électronique au Sénégal (composante 2).