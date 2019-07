Développement de la technologie du Biodigesteur en Afrique : Un processus de ratification en cours de validation.

La rencontre des points focaux de l’Alliance pour la promotion du biodigesteur en Afrique de l’Ouest et du Centre qui s’est terminée ce jeudi à Dakar a permis non seulement de rendre officielle l’organisation des prochaines activités de l’Alliance par le Sénégal, mais aussi de présenter l’évolution des résultats attendus. En effet, le secrétaire exécutif intérimaire de l’AB/AOC, Xavier Bambara a fait l’état des lieux du processus de ratification par les pays et celui des préparatifs de la 3ème conférence internationale sur la technologie du biodigesteur. Le lancement des activités de préparation de la conférence est d’ores et déjà fait…