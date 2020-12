Développement de l’aquaculture : Moustapha Guirassy tance le ministère et exige qu'il revoie sa copie pour développer le secteur.

Moustapha Mamba Guirassy a interpellé le ministre de la pêche Alioune Ndoye dans le cadre du vote de son budget, sur les politiques mises en place pour le développement de l’aquaculture qui tient à cœur les populations du Sénégal Oriental. Le député de Kédougou a profité de la tribune pour énumérer les problèmes que rencontre la région qui regorge selon lui d'énormes potentialités. Il a tiré sur le système fast-track qu’il estime être une mauvaise stratégie.



« Le mal est dans le fast-track. Il y a beaucoup de tape-à-l'œil très souvent, mais il faut acheter du matériel et beaucoup d’équipements pour calmer les ardeurs et rassurer les populations. Il nous faut aller vers des infrastructures structurantes. Il y a des projets d’aquaculture que vous avez tentés. Tous sont des fiasco. Alors que c’est le secteur qui produit le plus dans le monde. Et par rapport au poisson alimentaire, il occupe la première place. On voit de la timidité. Le positionnement du ministère n’est pas assez net, n’est pas vigoureux. Vous devrez revoir la stratégie du ministère. La pêche continentale a besoin de plus de soutien. Il faut changer d’échelle pour aller vers une forte industrialisation du secteur », conclut le député.