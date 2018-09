Développement de Cayar par les hydrocarbures : Diagnostic des priorités et adoption d’une stratégie par l’OSIDEA

L’Observatoire de Suivi des Indicateurs de Développement Economique en Afrique (OSIDEA), présidé par l’ancien parlementaire Cheikhou Oumar Sy, en partenariat avec IPAR et l’ONG 3D, organise un « Atelier de diagnostic des priorités et d'adoption d'une stratégie commune pour le développement de Cayar avec l'exploitation des hydrocarbures », ce le lundi 17 Septembre 2018, dans la commune de Cayar informe une note rendue publique. Une occasion d’aborder l’ensemble des problématiques relatives à la gestion de l’exploitation gazière et son impact sur la pêche artisanale au niveau de Cayar ainsi que des mécanismes de transition pour préparer les jeunes aux métiers du pétrole et du Gaz. Plusieurs thématiques traitant des aspects techniques du projet, de son impact sur les ressources halieutiques mais également sur le foncier feront, à cet effet, l’objet d’analyse stratégique de la part les intervenants, lit-on sur la note.En présence d’acteurs différemment interpellés dans leur mission par le cas particulier de la localité de Cayar, la rencontre fera office d’une approche inclusive et dynamique en termes de bonne gouvernance des ressources minérales au Sénégal.