Développement à la base a Kaolack : 16 000 000 FCFA partagés entre 110 femmes.

Dans son vaste programme d’assistance, de soutien et d’encadrement de leurs braves épouses, sœurs et mères, le Mouvement KAOLACK JE M’ENGAGE avait initié et lancé un système d’épargne et de crédit revolving pour les hommes et les femmes dans le quartier de Kasnack dénommé CALEBASSE DE L’EMERGENCE.



En présence du Président du mouvement Abdoulaye GUEYE, la Présidente des femmes Mme NDEYE SOKHNA NDIAYE a partagé 16 000 000 FCFA et a procédé à la remise des enveloppes aux différents souscripteurs. Ces enveloppes variant entre 200 000 et 450 000 FCFA par personne, ont été d’une grande utilité pour le quartier de par les investissements faits et les engagements honorés a la veille de cette grande fête Ceci au grand bonheur des populations du quarter qui ont doublé le nombre de souscripteurs



KAOLACK JE M’ENGAGE a fait une innovation de taille en introduisant un programme spécial de soutien et d’appui aux différentes fêtes et évènements (Ouverture des classes, Magal, Gamou, Korité, baptêmes, décès.) et pour les souscripteurs et pour le quartier. Le Président du mouvement KAOLACK JE M’ENGAGE et la présidente des femmes Ndéye Sokhna Ndiaye comptent étendre cette expérience avec la mise en place d’une mutuelle d’épargne et de crédit dans cette zone pour mieux encadrer l’émergence qui est notre vision commune. En cela ils interpellent le Président de la République, Le Ministre de tutelle et toutes les autorités pour un succès de ses initiatives locales dans le sine saloum.