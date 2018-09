Développement : Influences Magazine prime les 50 personnalités les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest

Les 50 personnalités les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest ont été primées lors du premier Gala de Influences Magazine. Il s'agit pour Ismaïla Badji, le président, de vulgariser les actions qui œuvrent au développement du continent. Le profil et l'impact des activités font partie des critères déterminants pour sélectionner les compétences qui militent en faveur d'une bonne promotion de la jeunesse africaine capable de prendre la relève et d'assurer une meilleure participation au développement...