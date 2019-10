Deuxième phase du PUDC : "Nous allons intervenir dans la santé et dans l'éducation avec la construction de postes de santé et de salles de classe" (M. Cheikh Diop, Directeur PUDC)

En marge de la visite de la délégation du Programme National de Développement Communautaire de Côte d'Ivoire (PNDC), venue apprendre du modèle Sénégalais dans le développement communautaire (PUDC), le Directeur National du PUDC, M. Cheikh Diop s'est prononcé sur la deuxième phase du programme qui, selon lui, "va rester dans la continuité de la première phase, conformément à la volonté exprimée du chef de l'Etat, M. Macky Sall. " Mais en plus de sa mission classique, la deuxième phase va également intervenir dans la santé, avec la construction de postes de santé, et dans l'éducation avec la construction de salles de classe. En effet, dira M. Diop, " quand on construit des routes et des forages, quand on parle d’électrification, il faut nécessairement parler d'éducation et de santé." Pour la deuxième phase de ce programme phare du chef de l'Etat, plus de 300 milliards de budget ont été mobilisés par l'Etat du Sénégal et ses partenaires...