Deux pontes de l’Assemblée Nationale française seront présentes lors du Forum International sur l’Avenir de l’Education

Il s’agit de Yaelle Braun-Pivet, Présidente de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale et de Bruno Studer, Président de la commission des Affaires Culturelles et de l’Éducation. Figures reconnues de la majorité présidentielle d’Emmanuel Macron, ils prendront part pour la première nommée au panel « L’éducation des filles : un droit vital pour la promotion du leadership féminin », et pour le second au panel « Dividende démographique et opportunités de la révolution numérique ».



Pour rappel le Forum International sur l’avenir de l’Education se déroule demain au Palais des Congrès de Paris à partir de neuf heures. C’est la première initiative du genre portée par une Africaine, en l’occurrence notre compatriote Amy Sarr Fall, Directrice générale d’Intelligences Magazine.