Deux pharmaciens licenciés à Guigon, les avocats s’associent à la bataille

Le pool d’avocats constitués dans l’affaire du licenciement des deux agents de la pharmacie Guigon a tenu une conférence de presse, ce mercredi 31 juillet à Dakar. L’objectif de cette rencontre était d’informer l'opinion sénégalaise sur ce qui s’est réellement passé le samedi dernier à la pharmacie Guigon. À en croire Me Massokhna Kane et Me El Hadj Diouf, c’est une histoire de culte qui a conduit au licenciement des nommés Dr Dia et Dr Dioum.

Très remontés, ces robes noires menacent de faire circuler une pétition dans les prochains jours à l’ensemble de la population sénégalaise pour demander l’expulsion du territoire du patron de l’entreprise pharmaceutique.