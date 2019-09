Deux milliards au Chef de l’opposition : MLD se justifie et s’attaque à ses détracteurs

Dans sa « questekki » 162 du mardi 3 septembre 2019, Mamadou Lamine Diallo, le Président du mouvement Tekki avait fait fuiter une information de taille en révélant deux milliards de fonds politiques pour le futur chef de l’Opposition afin d’étouffer le scandale du gaz. Une sortie qui a fait réagir le camp du pouvoir. Maguette Ngom de « Macky 2012 » et leader de nouvelle intelligence pour le développement de l’Afrique (Nida) l’a même qualifié de « mensonge grotesque ». Le député a tenu à justifier et confirmer ses propos. Mamadou Lamine Diallo de faire savoir qu’il ne rêvait pas de 2 milliards, mais d'un Sénégal avec une société de responsabilité et de justice. Et que c'est un fait que APR/BBY a amené le débat sur le statut de l'Opposition et donc Macky Sall leur chef politique. Un débat argue t’il même, qui divise l'Opposition puisque Tekki et CRD ne sont pas d'accord. Enfin, MLD de marteler que le Chef de l'Opposition dispose d'un budget et d'un staff et que le chiffre de 2 milliards a été avancé par des chefs de l'APR.