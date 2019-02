Deux comités électoraux à Tivaouane - Diagne Sy Mbengue accepte le choix de Macky Sall et s'occupe désormais du comité électoral communal

La pomme de discorde autour de l’installation des comités électoraux à Tivaouane, notamment dans le département, n’est plus à l’ordre du jour comme le souhaitait le candidat de la majorité présidentielle. Sur instruction du président de la République, le maire de Tivaouane, Diagne Sy Mbengue, est nommé coordinateur du comité électoral communal et le ministre délégué en charge du développement du réseau ferroviaire, Abdou Ndéné Sall coordinateur du comité électoral départemental.

L'édile de la cité religieuse a tenu un point de presse à la permanence de l'Apr pour informer ses partisans et les 15 représentants des maires du département de Tivaouane. Toutefois, Diagne Sy Mbengue a exhorté les militants à ne répondre à aucune forme d'ostracisme et à travailler dans l'unité...