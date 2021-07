Deux ans disparition Tanor Dieng : la salle des Congrès de la Maison du Parti socialiste portera désormais son nom

Le parti socialiste se souvient de son Secrétaire Général Ousmane Tanor Dieng rappelé à Dieu le 15 Juillet 2019. En accord avec sa famille biologique et en raison du contexte de pandémie, le Parti socialiste a décidé de commémorer, dans la sobriété, le 2ème anniversaire de sa disparition, le jeudi 15 juillet 2021, à Nguéniène et à Dakar. Dans ce cadre, des cérémonies de prières et de récitals de Coran, pour le repos de l'âme du disparu, seront organisés, à travers les différents cadres et lieux de culte de Nguéniène, et à la Mosquée Omarienne et celle de Mermoz. Outre l‘aspect religieux de cette commémoration, le Secrétariat Exécutif National a décidé d'immortaliser feu Ousmane Tanor DIENG, en donnant son nom à la salle des Congrès de la Maison du Parti socialiste, Cette cérémonie solennelle de Baptême aura lieu ultérieurement, sous la présidence de Aminata MBENGUE NDIAYE, en présence des représentants de la famille de l‘illustre disparu...