Deux Sénégalais, nés en 1988 et en 2000, domiciliés en France et à Genève arrêtés pour trafic de drogue dure.

Deux Sénégalais, nés en 1988 et en 2000, domiciliés en France et à Genève, ont été appréhendés pour trafic de drogue dure. Mercredi 13 mars, dans le cadre d’une opération visant à lutter contre le trafic de cocaïne, la Brigade voie publique et stupéfiants (BVPS) surveille un appartement dans le quartier de Plainpalais (Genève) duquel un homme est sorti pour se rendre sur la commune d’Onex en transports publics.

Interpellé par les agents à sa descente du bus, l’intéressé portait sur lui plus de 1000 francs suisses et 22 grammes de cocaïne conditionnés pour être vendus. Dans l’appartement, les inspecteurs ont découvert un autre individu, attelé à confectionner des doses de cocaïne. Lors de la perquisition, ils retrouvent 21,5 grammes de ce même stupéfiant, des sachets transparents ainsi qu’une balance.

Le premier prévenu assure aux agents de dépanner ses amis en cocaïne mais ne fait aucun bénéfice. Le second leur a dit s’être endormi dans l’appartement puis avoir trouvé des stupéfiants à son réveil, qu’il a tenté de dissimuler à l’arrivée des policiers. Tous deux ont été mis à disposition du ministère public.