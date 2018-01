Deuil : Abdou Mbow et Augustin Tine présentent les condoléances du président à Abdoulaye Diop, ancien ministre des finances

L’ancien ministre de l’Economie, des Finances et du Plan a reçu la délégation gouvernementale dirigée par le ministre des Forces Armées Augustin Tine et le député Abdou Mbow. Ils sont venus présenter les condoléances du président de la République Macky Sall à Abdoulaye Diop qui a perdu sa mère hier, à Thiès dans la capitale du Rail. Après le discours lu par Augustin Tine, l’ancien ministre a formulé des remerciements à l’endroit du chef de l’Etat Macky Sall.



Adja Fatou Djité la mère de L’ancien ministre de l’Economie, des Finances et du Plan a été inhumée ce mercredi au cimetière Madoki.