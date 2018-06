Dettes aux fournisseurs de consommables et équipements médicaux : « Sans nous l’hôpital ne marchera jamais » DG EMC

Les fournisseurs de consommables et équipements médicaux aux hôpitaux sont au bord de la rupture. C’est plusieurs millions de F CFA que leur doit les structures de santé depuis plusieurs mois. Une situation non sans conséquences sur les performances de ces sociétés qui risquent simplement de fermer boutique. Mamour Thiam, fournisseur, préconise que le système de santé soit « revu de fonds en comble ». « C’est nous qui régulons le système de santé aujourd’hui, si nous ne pouvons plus travailler, les conséquences seront désastreuses » prévient il.