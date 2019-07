Dette publique : Thierno Alassane Sall « démaquille » Abdoulaye Daouda Diallo

Lors de la session d’hier à l’Assemblée nationale consacrée au projet de loi de finance rectificative, le ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo avait indiqué que la dette publique tournait autour de 7000 milliards et pourrait atteindre 7364 milliards en Décembre. Il avait écarté tout retour d’un ajustement structurel et indiqué que le Sénégal malgré cette économie morose était parmi les 5 pays de la zone UEMOA avec un risque d’endettement faible. Sauf que les chiffres donnés par Abdoulaye Daouda Diallo ne semblent pas refléter la réalité. C’est l’ancien ministre de l’énergie Thierno Alassane Sall, passé de l’autre côté qui a relevé le « maquillage des chiffres » document à l'appui.



En effet, sur la page du FMI, il est clairement indiqué que la dette brute des administrations publiques s’élevait à 8 milliards en 2018 et pourrait atteindre le montant de 9004 milliards. Suffisant pour TAS de narguer son ancien collègue du Gouvernement. « Encore des efforts ADD! Laborieusement ADD approche des vrais chiffres de la dette même si ses dernières "révélations" sont estampillées FAUX par le FMI. Comme ce n'est pas bien de cacher la vérité aux députés voici les chiffres du FMI » a-t-il tweeté.