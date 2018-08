Dette de 3,5 milliards CFA de l’État aux professionnels de l’équipement médical : L’ASPEM alerte le Premier ministre

C’est la bagatelle de 3,5 milliards de Francs CFA que l’Etat du Sénégal doit aux professionnels de l’équipement médical. L’association qui regroupe ces derniers avait alerté le ministre de la Santé et de l’action sociale sur la question. Mais aucune réponse n’a été apportée aux problèmes. C’est donc de guerre lasse que Abdourahmane Ndoye, Président de l’association et ses camarades ont décidé d’écrire au Premier ministre Mahammed Dionne pour enfin obtenir gain de cause. L’ASPEM pour rappel, est une association qui regroupe une centaine de membres. Ces derniers représentent la quasi-totalité des fournisseurs du ministère de la santé et des établissements de santé en équipements, fournitures, consommables et réactifs.