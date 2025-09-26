« Dette cachée » : « Nous voulons que le FMI presse le pas pour que nous sachions sur quel pied danser! » (BDF)

En marge du 80e anniversaire des Nations Unies à New York, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé un entretien à France 24. À cette occasion, le Chef de l'État a abordé plusieurs questions, notamment celles concernant la vie économique du Sénégal.



La fameuse « dette cachée » n’a pas été omise : le journaliste Mark Perelman a interpellé le Président sur le sujet. Bassirou Diomaye Faye a alors lancé un appel au Fonds Monétaire International (FMI) sur sa position concernant les conclusions liées à cette dette.



« Nous voulons que le FMI presse un peu le pas pour que nous sachions sur quel pied danser… », a indiqué le Président Bassirou Diomaye Faye.



Il a toutefois rappelé que le Sénégal, pour sa part, a déjà rempli ses engagements : « Tout ce que nous devons faire, nous l’avons déjà fait, non pas pour le FMI, mais pour les dirigeants que nous sommes et pour la crédibilité que nous avons vis-à-vis de notre peuple », a-t-il ajouté.