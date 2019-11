Dette Publique / Situation du Sénégal : Un mal nécessaire selon le député Pape Songhé Diouf

À sa sortie de la séance plénière de mercredi pour les besoins du vote du projet de loi de finances initiale 2020 et de la dette publique pour la gestion 2020, le député et non moins maire de la comune de Nguékhokh (Mbour) a conforté le ministre Abdoulaye Daouda Diallo qui disait que la dette existe dans tous les pays du monde. Le député est du même avis et pense que c’est pour des besoins qui importent pour le Sénégal, qui poussent ce dernier à vivre une telle situation.