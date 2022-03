Détresse des étudiants de la 12ème promotion du Master 2 en Économie rurale de l’Université Cheikh Anta Diop.

Les étudiants inscrits au Master 2 en Économie rurale de la FASEG de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ne savent plus à quel saint se vouer. Depuis 2018, cette 12ème promotion ne voit ni professeurs encore moins interlocuteur pour achever leur Master 2 qui dure depuis quatre années.



Aucune explication ne leur est donnée au point où certains étudiants ont dû rentrer chez eux dans les régions, d’autres vivant à Dakar mènent des activités de vendeurs ambulants.



Un des étudiants par qui l’information nous est parvenue, est en ce moment manœuvre dans un chantier de la place! Avec de telles situations, il ne faut pas s’étonner du niveau d’amertume d’une certaine jeunesse qui a le sentiment que les pouvois publics ne mettent pas en priorité leurs préoccupations. Les étudiants concernés mettent en demeure le Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop d’organiser le parachèvement de leur Master 2 et envisagent d’autres actions pour que leur droit d’étudier et de finir leur diplôme soit respecté.



À l’heure où on parle de l’agriculture comme moteur de notre émergence, il serait grand temps que ces futurs cadres servent à atteindre cet objectif...