« Détracteurs de la Mouridiya » : Serigne Modou Kara s'érige en « rempart infranchissable »

Serigne Modou Kara compte sur ses « armes conventionnelles » et ses disciples pour barrer la route aux détracteurs de la Mouridiya. Selon lui, personne n’a le droit de dire ce qu’il veut sur la confrérie mouride.



« Rappelez-vous le jour où j'avais déclaré, dans un de mes discours, être la décharge pour tout ceux qui ont l'intention d'adresser des paroles inadéquates aux membres de la famille de Serigne Touba. Cette déclaration est toujours d'actualité car, je me suis érigé en rempart infranchissable pour tout détracteur de la Mouridiya », a dit le guide religieux dans une déclaration prononcée ce dimanche devant son domicile à Mermoz.



Il est convaincu que son intention est de défendre les intérêts des membres de la famille de Serigne Touba et de les honorer à tout instant. « Mon devoir est aussi de défendre les intérêts de la communauté mouride », a-t-il rappelé.