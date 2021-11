" Le Synacom invite le ministre Assome Aminata Diatta à apporter des réponses et précisons sur le rapport produit par le comité force Covid-19 qui disait que les fonds alloués au ministère du commerce ont été dépensés de manière inconsidérée et pas totalement transparente... " C'est ainsi que le secrétaire général du Syndicat National des Agents de l’Administration du Commerce (Synacom), Adama Mohamed Mbaye a interpellé le ministre du commerce Aminata Assome Diatta à qui il demande des explications publiques concernant ces faits supposés.



Le SG du Synacom d'insister : " Qu'elle sorte de son mutisme pour éclairer l'opinion nationale. Le projet Diayma Mbourou est un échec total... Elle doit nous édifier sur le bilan parce que d'énormes ressources avaient été déployés et on attend encore les résultats..." La gestion du carburant du ministère a été aussi pointée du doigt par les syndicalistes qui entendent poser une série d'actions afin que leurs droits soient respectés et leurs intérêts préservés.