Détournement présumé de 150 milliards Cfa à La Poste : Ln'intersyndicale des travailleurs dément et précise

En conférence de presse ce matin, l'intersyndicale (SYTPOSTE, SYNAPOSTE, Slgp et Sntp) des travailleurs de la société nationale La Poste dément l'information faisant état d’un détournement présumé de fonds. Selon leur secrétaire général Amadou Dème, "il ne s'agit pas de détournement. Le montant indexé par le Fmi découle d'un cumul sur plus d'une décennie de gestion de La Poste." Amadou Dème estime que "c'est l'État du Sénégal qui se porte garant des opérations financières de La Poste en matière d'émission et de paiement de chèques postaux auprès de la Bceao. Car elle n'a pas encore un statut d'établissement bancaire". Par ailleurs, il précise qu’à ce jour La Poste ne traine aucune ardoise, relativement à son endettement vis à vis du Trésor.