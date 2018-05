Détournement de mineure : Babacar Diop écope de 2 ans de prison ferme

Le juge n’a pas été tendre hier à l’endroit de Babacar Diop attrait devant la barre des flagrants délits de Dakar pour des chefs de pédophilie et de détournement de mineure sur une fillette de 15 ans. Dans sa version des faits, la demoiselle N. F. G. soutient être la petite amie de Babacar Diop. Un jour, elle est allée lui rendre visite. Et pour lui témoigner son amour, Babacar lui a offert un billet de 1000 francs. En voulant rentrer, raconte-t-elle, Babacar l’a plaquée sur le lit avant de se livrer à des ébats sexuels. C’est alors la porte ouverte aux abus. A en croire la victime, depuis ce jour à chaque fois qu’ils se rencontrent ils passent à l’acte, parfois sur la terrasse. Cette version a été balayée d’un revers de main par le prévenu, Babacar Diop. À l’en croire, c’est la fille qui l’a dragué. Il révèle que la mère de sa copine était au courant de leur relation amoureuse depuis 2 ans. N’empêche, Babacar Diop écope de 2 ans ferme et devra payer un million à la partie civile