Détournement de mineur suivi de viol : F. Dièye soupçonné d’avoir abusé sexuellement d'un garçon de 14 ans attrait à la barre

Tout est parti d’une plainte formulée par l’oncle de la victime datant du 9 mai au commissariat des Parcelles assainies. Constatant des absences à l’école de Pape Maguette Thiam son neveu en classe de CM2, Mbaye Thiam très remonté décide de lui donner une bonne correction afin de le dissuader à faire l’école buissonnière. Au moment de la bastonnade, Mbaye constate que le jeune écolier enfilait plus de trois pantalons. « Quand il a ôté ses vêtements, il me jetait un regard qui sous entendait qu’il s’est passé quelque chose qu’il dissimulait », a-t-il affirmé à la barre. Cuisiné par son oncle, Maguette fait une révélation de taille. Il soutient avoir été violé par Serigne F. Dièye qui tient son atelier au marché des Parcelles assainies unité 17. « C’était aux environs de 18 heures. On m’avait envoyé à son atelier. J’étais assis sur un fauteuil en rouge et noir, il m’a intimé l’ordre de me lever et de baisser mon pantalon. Après exécution, il m’a allongé à même le sol avant d’introduire son sexe dans ma partie rectale », a confessé l’enfant de quatorze ans.



Invité à donner sa version des faits, le mis en cause a balayé dans la foulée toutes les accusations qui pèsent sur ses épaules et parle d‘une mascarade à son encontre. « Ce sont des contrevérités. Il venait ici avec sa tante répondant au nom de Mbayang qui a maintenant rejoint son domicile conjugal. Mais après, il passait rarement à l’atelier qui se situe d’ailleurs dans un milieu très fréquenté : le marché des PA sis à Unité 17 », a soutenu ce tailleur né en 1993. Marié et père d’une petite fille, Fallou Dièye ne cache pas pour autant que le fait que le garçon venait à son local l’intriguait à plus d’un titre. Raison qui l’a poussé à s’en ouvrir s’en à son employé. « Il m’a dit un jour qu’il voulait devenir tailleur et que je sois son maitre. Mais j’ai marqué un refus catégorique parce que mon atelier était trop étroit, et étais disposé quand même à lui trouver un tailleur qui pouvait le superviser. J’avoue que cela m’a vraiment surpris », martèle Serigne F. Dièye.



En outre, Makhtar Bèye considère que Pape Maguette Thiam est « un enfant pétillant d’intelligence qui a la latitude d’inventer des faits afin d’échapper à la bastonnade. En effet, la robe noire a attiré l’attention de la cour sur le fait que l’élève en classe d’examen faisait de l’école buissonnière et qu’en l’espèce, tout porte à croire qu’il recevait des châtiments corporels à l’école pour l’obliger à être assidu. En outre, le certificat médical délivré le 5 mai atteste qu’il n’y a aucune trace de violence. Ce qui le pousse à solliciter la relaxe pure et simple de son client.



Pour le parquet, le viol devrait être écarté des chefs d’accusation en vertu du certificat médical présenté à la cour. Cependant, la procureure reste convaincue que le prévenu aurait exercé des attouchements sexuels sur la victime. Suffisant pour requérir une condamnation à deux ans de prison ferme pour pédophilie sur mineur de moins de seize ans.



L’affaire est mise en délibéré par la présidente de la cour à la date du 6 juin : date à laquelle Serigne F. Dièye sera édifié sur son sort.