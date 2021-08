"Des pratiques de surfacturation ou de détournement de matériels sanitaires ont toujours existé dans notre secteur. Ce n'est pas un secret!", ce sont là des propos tenus par le secrétaire général du Syndicat Démocratique des Travailleurs de la Santé et du Secteur Social (SDT3S), Cheikh Seck qui prenait part, cet après-midi, à un point de presse de son syndicat à la CNTS/FC.



Le syndicaliste vient ainsi confirmer la sortie du médecin-chef de Suma Assistance, le Dr Babacar Niang qui avait révélé de cette pratique envers des structures sanitaires du privé et qui avait reçu en retour une plainte des autorités sanitaires.



Pour Cheikh Seck, ces révélations du Dr Niang ne sont pas un secret et restent liées au mode de gestion du fait de l'absence de structures de contrôle, notamment sur le matériel médical et sur les subventions des structures sanitaires.



"C'est un réseau de groupes de personnes qui se réunit et qui ont pris en otage, depuis plus de 20 ans, le système en mettant en place un dispositif de textes qui permet de s'engouffrer", a déclaré le syndicaliste. Cheikh Seck s'exprimait, ce 19 août, pour informer de la grève générale que compte dérouler les 13 et 14 septembre, le Syndicat Démocratique des Travailleurs de la Santé et du Secteur Social (SDT3S).