Détournement de Unes de journaux à des fins de propagande politique : RSF invite les autorités à sévir.

Les quotidiens Enquête, L’Observateur, Le Soleil, Sud Quotidien et Le Quotidien, ont été victime depuis 10 jours de détournement de leurs Unes. Le contenu des unes de ces cinq journaux a été remplacé par des messages de propagande politique sur les réseaux sociaux. Un détournement des unes des journaux qui se fait sur les réseaux sociaux en cette fin de campagne électorale constitue, selon Sadibou Marong, directeur de RSF en Afrique de l’Ouest, « une technique de désinformation et un procédé qui risque d'altérer le débat démocratique et de nuire aux médias qui en sont victimes, en portant atteinte à leur réputation, voire en mettant en danger leurs journalistes.



Reporters Sans Frontières demande aux autorités d’ouvrir immédiatement des enquêtes pour identifier et punir les auteurs de ces détournements et de prendre les dispositions nécessaires pour faire cesser ces pratiques nuisibles à l’intégrité de l’information et qui portent un rude coup à la crédibilité des journaux qui en sont victimes.