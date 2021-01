Détournement de 40 millions : Le parquet demande la relaxe de l’ancienne présidente de l’Amicale des anciennes basketteuses internationales et...

Pour une affaire de détournement portant sur une somme 40 millions, l’ancienne présidente de l’Amicale des anciennes Basketteuses internationales a comparu ce lundi 18 janvier 2021 devant le juge de la Cour d’Appel de Dakar. Rokhaya Pouye Ndiaye a été traduite devant le juge d’Appel par la plaignante Aïda Ndong, pour abus de confiance alors que la mise en cause a été déjà condamnée à 3 mois avec sursis assorti d’une amende de 10 millions qu’elle devait payer à la partie civile Aïda Ndong, l’actuelle présidente de ladite structure en première instance.



Devant le prétoire, la requérante dit avoir reproché à Rokhaye Pouye Ndiaye un détournement portant sur une somme de 40 millions, parce qu’elle ne nous a jamais dit où elle a mis les montants qu’elle a reçus. Elle l’accuse également d’avoir distribué inconsidérément l’argent de l’association à ses proches en leur octroyant des billets de pèlerinage à la Mecque. On ne sait vraiment pas là où elle a injecté l’argent.



Des allégations que Rokhaye Pouye Ndiaye a nié devant la barre en soutenant qu’il ne s’agissait pas de 40 millions, mais plutôt 20 millions. Ainsi, elle a avoué avoir reçu deux subventions en 2008 et 2009 pour un montant de 10 millions et une autre subvention de 5 millions. Elle avoue également avoir récolté une somme de 5 millions lors d’une soirée organisée par ladite structure. Ce qui fait bien un total de 20 millions. Le parquet a reconnu une faute dans la gestion de la mise en cause avant de demander sa relaxe lors de son réquisitoire. Mieux, le maître des poursuites a demandé à la requérante d’aller chercher des preuves.



Quant à la partie civile, elle a demandé la confirmation de la première décision rendue par le tribunal correctionnel. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 8 février prochain.