Détournement à l’ambassade du Sénégal à Lisbonne : Les précisions de Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor

Suite à l’article de notre confrère Libération intitulé “Ambassade du Sénégal à Lisbonne : 640 millions de FCFA volés, fin de cavale pour l'ACP et Inspecteur du Trésor Galaye Konaté”, le coordonnateur de la Cellule de Communication et du Protocole de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor a saisi Dakaractu pour préciser que le mis en cause ne fait pas partie de leur corps.



« Cette erreur porte atteinte à l'honorabilité du corps des Inspecteurs du Trésor et à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor dans son ensemble », a précisé M. Hahmadou Bamba Tine, inspecteur du Trésor.