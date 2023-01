Déthié Fall sur la condamnation des députés de Yaw: «L’immunité parlementaire est passée par pertes et profits dans ce pays ».

Dans son intervention à l’occasion de la première sortie de la coalition Yewwi Askan Wi dans ce nouvel an, Déthié Fall a dénoncé l’acharnement sur l’opposition sénégalaise notamment contre les députés de la coalition.



« L’immunité parlementaire est passée par pertes et profits dans ce pays. 6 mois ferme à l’encontre des députés sans lever leur immunité. L’immunité n’a plus aucune valeur au Sénégal, c’est inadmissible», a-t-il commenté du verdict retenu contre Massata Samb et Mamadou Niang pour coups et blessures volontaires à l’endroit de leur collègue Amy Ndiaye Gniby. Déthié Fall s’est également indigné du sort des autres détenus dans les geôles et annonce un plan d’action.«Nous sommes en train d’établir une liste des détenus politiques pour aller rendre visite à leur famille», a-t-il souligné avant d’annoncer une grande mobilisation le vendredi 6 janvier prochain au Sénégal et dans la diaspora.«Ce qui nous mobilise, ce sont les actes que Macky Sall pose contre l’opposition, contre le peuple (..) Nous allons montrer à l’opinion nationale et internationale que Macky Sall est arrivé au terme de son règne mais également que l’opposition sénégalaise est persécutée.», a déclaré le président du PRP.Dans un autre registre, il est revenu sur une éventuelle 3ème candidature du Président Macky Sall et alerte.«Nous entendons ses soutiens dire qu’il faut rester à l’écoute du Conseil constitutionnel, ce qu’ils ne savent pas c’est qu’il y aura le parrainage avant cela. Avant le Conseil constitutionnel, il y aura le parrainage. Au mois d’août, on saura qui sera le candidat de BBY. Il est hors de question que Macky Sall présente sa candidature», a fait savoir Déthié Fall.Pour Déthié Fall, Macky Sall n’a qu’une seule option, partir dans la quiétude et éviter de rater sa sortie politique.