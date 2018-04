Déthié Fall menace Macky Sall : "Si tu ne libères pas tout de suite Idrissa Seck, je vais conduire la meute qui va le libérer quitte à mourir"

Déthié Fall est déterminé. Le numéro 2 de Rewmi a menacé en direct le président de la République. Sur les ondes de la ZikFM, Déthié Fall déclare : "Je suis aux alentours du Commissariat de 4ème. Ce que je dis là, je le dis haut et fort et en direct, si Macky Sall ne libère pas Idrissa Seck dans les minutes qui suivent, je vais personnellement diriger la meute de militants et de sympathisants de REWMI qui va le libérer. Ça, je le dis et j'en assume l'entière responsabilité. Je le ferais tout de suite si Macky Sall ne libère pas Idrissa Seck. Quitte à mourir, je vais le libérer et que Macky Sall nous tue ou pas, il va être libéré. Macky Sall veut instaurer la dictature dans notre pays, il va marcher sur les cadavres pour le faire. C'est parce qu'il veut un second mandat qu'il veut nous tuer, nous allons l'en empêcher. Il n'aura pas de second mandat parce que les populations ne veulent plus de lui. Il n'a qu'à accepter cette réalité. Il a déçu et les populations l'ont vomi. Maintenant, puisque c'est lui qui a fait arrêter notre leader, je lui demande de le libérer dans les minutes qui suivent sinon, je vais personnellement le faire libérer..."