Déthié Fall en tournée à Kolda : « On a pas besoin d’arrêter tous ces activistes. Il n’a qu’à les libérer pour avoir un climat social apaisé »

« On n’a pas besoin d’arrêter aujourd’hui tous ces activistes. Il n’a qu’à les libérer pour avoir un climat social apaisé. Et si les populations sortent sans aucune violence en toute responsabilité pour exprimer leur ras le bol, ce qui est attendu de lui, c’est de les encadrer. Et nous avons des forces de l’ordre capables d’encadrer n’importe quelle manifestation dans le pays sans heurts », déclare Déthié Fall venu présider une AG d’information sur le plan de la massification de son parti à Kolda.



Interpellé sur l’objet de sa visite dans le Fouladou, il précise : «nous sommes à Kolda dans le cadre de partager la déclinaison de la stratégie de massification du parti appelée pération baobab ». Une stratégie qu’a bien voulu partager le secrétaire national chargé de la massification Aly Salé Diop avec les différentes communes de la région. Nous remercions tous les responsables de la région pour le rassemblement réussi de cette manifestation. Dans les prochains jours, on va voir l’effet que cette opération aura dans le parti. C’est une opération qui veut que les militants aillent sur le terrain avec une feuille de route bien déterminée », avant d’annoncer : «mais pour le moment, nous gardons cela pour nous. Cependant, il faut savoir qu’il s’agit de rameuter les troupes pour la massification du parti pour permettre au président Idrissa Seck de disposer d’un électorat solide lui permettant de gagner les prochaines élections sans aucune contestation. »



Abordant la situation politique du pays, il se prononcera en ces termes : «je pense que nous l’avons très clairement dit, le Sénégal est connu pour sa tradition démocratique. Il faut rappeler que le droit de manifester est un droit garanti par la constitution. Et le président Macky Sall doit faire en sorte que tout ce qui a trait aux libertés et à la démocratie soit encadré. Mais, on ne peut pas continuer à arrêter des citoyens qui ne font qu’exprimer une colère qu’ils vivent intérieurement, justement due aux multiples échecs du président de la République... »