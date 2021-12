Déthié Fall en(TER)re le discours du PR : « Le président Macky Sall a plus rendez-vous avec l’histoire pour son image, qu’avec celle axée sur les résultats »

Un discours du néant! C’est par cette expression que le président du parti républicain pour le progrès a qualifié le message de fin d’année du chef de l’État destiné à la nation sénégalaise.



Prenant d’abord l’exemple du train express régional, Déthié Fall juge impertinent que le chef de l’Etat s’appesantisse sur ce projet qui est loin d’être une priorité pour le Sénégal. « Le président nous a bien habitué à ce genre de discours. C’est encore un fait qui prouve, ce que j’ai toujours soutenu, que sa vision ne dépasse pas Diamniadio. Il est temps que les Sénégalais sachent que ce président que nous avons, a un problème de priorité et de vision qui doit porter de tels projets d’envergure ».



Mieux, Déthié Fall estime que c’est simplement un gaspillage que le président est en train d’encourager en favorisant un projet qui ne prend pas en compte les inquiétudes économiques des populations. Par contre, estime l’opposant, « le président renforce les investisseurs étrangers qui s’enrichissent sur le dos du contribuable sénégalais ».



Toujours dans le registre du décryptage du discours du président Macky Sall, Déthié Fall se désole également d’entendre le père de la nation « manifester son échec dans des domaines comme l’agriculture, l’élevage, la pêche… » pour simplement se réfugier sur un bilan largement négatif car, le citoyen sénégalais ne parvient toujours pas à y trouver son compte.



En parlant de la question de ses charges au niveau international, le président de la République a souligné dans son discours, la présidence de l’Union Africaine comme étant une victoire diplomatique pour le Sénégal. Ce que Déthié Fall a catégoriquement dénoncé : « Macky Sall ne se soucie pas des difficultés actuelles des Sénégalais. Il a plus rendez-vous avec l’histoire pour son image qu’avec celle sur les résultats qui intéressent plus les sénégalais », a encore servi Déthié Fall...