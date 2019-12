Déthié Fall (député) : « Un gambien aurait reçu un tracteur subventionné par l’Etat »

Le député et membre du parti Rewmi a pris la parole à l’hémicycle devant ses collègues députés afin d’étaler une liste de « failles du gouvernement et le manque de vision dans la politique agricole de Macky Sall ». Selon le député, « Moussa Baldé, ministre de l’agriculture et l’équipement rural a donné de faux chiffres ». A l’entendre, « le gouvernement est entré dans un jeu inutile, de savoir le souci d’augmenter l’évolution du produit intérieur brut ».

Déthié Fall de faire montre de son regret du fait que « le Sénégal se trouve être le premier pays importateur de riz en Afrique sub-saharienne et 10e dans le monde ».

Il a aussi formulé un fait qui va notamment faire beaucoup de bruit. Une question selon laquelle, « le gouvernement du Sénégal aurait fourni un tracteur subventionné à un Gambie . Ce qui s’avère être un scandale », selon Déthié Fall.