Déthié Fall au Premier ministre: “ Durant votre discours, je googlisais pour chercher le pays auquel vous faites allusion”

Les députés de l'opposition se succèdent au pupitre sans manager le Premier ministre. En effet, après Ousmane Sonko qui a descendu en flammes Mahamed Boun Abdallah Dionne et son chef, Macky Sall qu'il a qualifiés de “danseur de Mbalax” et de “lion dormeur”, c'était au tour de Déthie Fall de prendre le flambeau. En guise de lever de rideau, Déthié Fall a expliqué s'être levé en même temps que les députés de la majorité pour acclamer le chef du gouvernement. “Parce que durant votre discours, je googlisais pour chercher le pays auquel vous faites allusion”, ironise le député. Et Déthié Fall de “réveiller” le Premier ministre en lui rappelant que le Sénégal dont il parle a vu son taux de chômage prendre l'ascenseur. Le vice président du Parti Rewmi d'ajouter qu'en lieu et place de la création d'emplois, le régime a généré 500 000 chômeurs. “Dans le Sénégal réel, les libertés des opposants sont piétinées, le cas le plus patent, est celui du député Khalifa Sall”, enchaine Déthié Fall qui a plaidé pour l'instauration d'un dialogue permanent, sincère. Pour terminer, Déthié Fall a tourné en bourrique la vision de Macky Sall qui, à son goût, s'arrête à Diamniadio.