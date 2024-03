Déthié Fall à Ziguinchor : « La Casamance est une très belle zone qui sera protégée et accompagnée... »

Le président de la coalition Déthié Fall président 2024 a sillonné dans la soirée du 15 mars, la région verte de la Casamance. Sa caravane est arrivée à Ziguinchor en début de soirée. Elle a été accueillie par les responsables de la coalition de la région.

« La Casamance est une très belle zone qui peut nourrir tout le Sénégal et toute la sous-région. C’est une zone qui sera protégée et accompagnée par l’État. On y ouvrira des usines de transformation confirmées pour une conservation et une production industrielle adéquate afin qu’on puisse voir dans nos rayons du ‘’made in Senegal’’. C’est mon rêve le plus absolu de voir dans les supermarchés du ‘’made in Senegal’’ ce qui contribuera à l’économie nationale et permettra aux jeunes d’avoir de l’emploi », a déclaré l’ingénieur polytechnicien.

Dans sa déclaration, Déthié Fall n’a pas omis d’adresser ses chaleureuses salutations à Ousmane Sonko, natif de Ziguinchor.

« Nous saluons le président Ousmane Sonko et ses parents, notamment sa maman qui nous accueillaient toujours à chaque fois que l’on venait dans cette région. », a-t-il fait savoir avant d’appeler les populations à massivement voter pour lui au soir du 24 mars 2024.