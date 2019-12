Déthié Fall à Cheikh O. Hane : « Vous êtes épinglé par tous les corps de l'État... Nous sommes en carence d'enseignants »

Le député Rewmiste n'a pas eu les yeux doux devant le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

En effet, cet après-midi, lors du vote du budget programme pour l'année 2020 prenant en compte l'enseignement supérieur, les parlementaires n'ont pas fait de cadeaux à l'ancien directeur général du COUD. L'un des plus présents, en loccurence Déthié Fall, lui rapelle « la promesse tenue par rapport aux recrutements des 200 enseignants que le gouvernement avait laissée entendre il y'a quelques mois ». Le parlementaire lui a également signifié qu'il doit se rappeler de la situation qu'il a précédemment eu dans d'autres structures étatiques et appelle ainsi le ministre à plus d'éfficacité dans son département.