Déthié Fall : « Le président Macky Sall savait bien qu'il y aurait du Yewwi Askan Wi ou du Yewwi Askan Wi »

La coalition Yewwi Askan Wi qui tient actuellement une conférence de presse dans ses locaux, se prononce sur la situation politique au Sénégal. À en croire Déthié Fall qui a pris en premier la parole, « Yewwi Askan Wi ne va jamais faillir à sa mission. »



Ainsi, le président du Parti républicain pour le progrès (PRP) qui rappelle que la coalition a toujours travaillé avec rigueur et efficacité, estime que le président Macky Sall ne parvient toujours pas à comprendre que leur dynamique victorieuse est enclenchée depuis longtemps. « Le président Macky Sall sait bien que ce sera du Yewwi Askan Wi ou du Yewwi Askan Wi », ajoutera Déthié Fall considérant qu’avec tous les candidats de Yewwi, « la coalition serait dans une position favorable pour remporter l’élection ».



En sus, Déthié Fall de préciser que Macky Sall savait d’ailleurs qu’il n’était pas évident que son candidat soit au deuxième tour. C’est pourquoi, dira-t-il, « il a reporté la présentielle. » Le candidat de la coalition Déthié Fall 2024 terminé en rappelant que le président Macky Sall a fermé la bonne porte de l’histoire. « Il a plongé le Sénégal dans un chaos indescriptible. Il a perdu la confiance des investisseurs et il n’a plus d’issue. À notre niveau, il nous faut rester soudés. Que la mobilisation soit maintenue car, c’est cette détermination qui poussera Macky Sall à revenir sur sa décision et organiser proprement son départ le 2 avril prochain! »